Scalatore precipita per alcuni metri e sbatte contro la parete della Pietra

Un alpinista è caduto per diversi metri durante un’arrampicata sulla Pietra di Bismantova e ha riportato un grave trauma al bacino. Dopo le prime cure sul posto, l’alpinista è stato caricato tramite verricello sull’eliambulanza di EliPavullo ed è stato ricoverato all’ospedale Baggiovara di Modena: il trauma – come detto – è molto importante, ma lo sportivo per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.

Si tratta di un giovane spagnolo che in cordata con altri amici nel pomeriggio di ieri stava cercando di scalare la parete della Pietra di Bismantova. All’improvviso, per cause tecniche non ancora chiarite, è precipitato per alcuni metri battendo violentemente il bacino contro la viva roccia. L’uomo ovviamente non aveva alcuna possibilità di muoversi. Immediato l’intervento dei soccorritori tra cui due squadre del Soccorso Alpino Monte Cusna, i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, gli operatori sanitari della Croce Verde di Castelnovo e Vetto, l’elisoccorso di Pavullo con il medico a bordo verricellato ai piedi della Pietra dove si trovava l’alpinista caduto. Il giovane alpinista spagnolo, molto sofferente per il trauma subito, dopo essere stato trattato e stabilizzato dei medici dell’elisoccorso e di terra, è stato verricellato a bordo e trasferito all’ospedale Baggiovara di Modena.

s.b.