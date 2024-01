Scalogno: ricco di vitamine, potassio, calcio e folati

Il gusto, l’aroma e il sapore prelibato a molti appaiono divini. Lo scalogno, il cui nome scientifico è allium cepa varietà aggregatum, è simile alla cipolla, ma con caratteristiche diverse. Pare sia originario del medio oriente, forse Palestina, poi si è diffuso in tutto il mondo. In Italia uno dei più apprezzati è quello di Romagna tanto che a quella zona è stato conferito il riconoscimento di "indicazione geografica protetta". Nutrizionalmente contiene componenti basilari come la vitamina A, vitamina C, potassio, calcio, selenio e folati. Tutte sostanze fondamentali per il buon funzionamento del nostro organismo, ma ovviamente essendo lo scalogno un alimento più che altro di ’insaporimento’ e di aromatizzazione la quantità solitamente consumata è limitata e quindi saranno soltanto di integrazione con altri fattori benefici contenuti negli altri alimenti. Le calorie assai basse, 23 per etto, sono sicuramente non pericolose per la linea. Mille piatti e salse possono essere accompagnati da questo bulbo sia cotto che crudo. Lo scalogno dona alle vivande un sapore meno intenso e più delicato della rude cipolla con minor appesantimento anche dell’alito. Il suo nome simile alla ’scalogna’ potrebbe far insorgere l’idea di sfortuna o iattura, ma un nutrimento dal gusto così soffice e profumato non può di certo essere sfavorevole.

William Giglioli

(medico specialista

in Scienza dell’Alimentazione)