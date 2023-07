Scalpita la consigliera regionale Bondavalli De Franco pronto a scendere in campo

C’è un nome nuovo in caso che il Pd non riesca ad evitare le primarie. Chi scalpita parecchio in questi ultimi tempi è la consigliera regionale Stefania Bondavalli. La giornalista, volto storico di TeleReggio, starebbe valutando di candidarsi alle ipotetiche primarie come civica. La stessa quota – non avendo la tessera Pd – con cui è stata eletta nella lista "Bonaccini presidente" in Regione. La Bondavalli riterrebbe di avere le carte in regola per essere la candidata sindaca del centrosinistra a Reggio. Tant’è che avrebbe già impostato un lavoro in quest’ottica per farsi trovare pronta: dal potenziamento del suo staff per marcare meglio il territorio provinciale fino all’intensificazione delle presenze ad eventi negli ultimi mesi come mai prima d’ora. E sui suoi profili social spunta persino un’agenda di impegni che assomigliano quasi già ad una campagna elettorale.

Le eventuali primarie qualora non si trovasse la quadra su Mammi o su un nome unitario, porterebbe tanti a fare valutazioni personali e ambiziose. A quel punto tutte le anime del centrosinistra proverebbero la scalata. In primis Lanfranco de Franco, il più vicino alla leader nazionale Dem Elly Schlein. Così come potrebbe tentare anche Daniele Marchi, in quota Cattodem. E l’assessora uscente Annalisa Rabitti che però sarebbe più propensa ad entrare in un’ipotetica squadra con Alessio Mammi e quindi per ora attende. Mentre pare essersi arenata la candidatura dell’altra compagna di giunta Raffaella Curioni.

Le primarie aprirebbero però anche ad una ’conta’ delle altre forze di coalizione che potrebbero decidere anche di darsi un ’peso politico’ con l’obiettivo di ottenere poltrone pregiate o posti strategici in Amministrazione piuttosto che nelle società partecipate in caso di vittoria elettorale. Un discorso che potrebbe coinvolgere l’assessora Carlotta Bonvicini per il mondo dei Verdi fino a Claudio Guidetti, neo segretario provinciale di Azione. Passando pure per Franco Ferretti (già vicesindaco di Delrio) ex Sel per non abbandonare l’idea di un progetto più di sinistra dopo che de Franco si è iscritto al Pd, tenendo insieme il mondo di ex Articolo Uno e Mdp.

dan. p.