Scambio di persona, picchiato dal branco

Sarebbe stata una "spedizione punitiva", quella attuata da un gruppo di giovani in seguito a un banale diverbio nato a margine di una partita di calcio. A farne le spese un ragazzino di 15 anni, residente a Luzzara, che ieri notte si è ritrovato in balia di giovani – alcuni appena maggiorenni – che lo hanno picchiato. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte al lido Po luzzarese, nei pressi del chiosco estivo. E se non è finita in tragedia lo si deve a un amico della vittima, intervenuto per cercare di fermare quella stupida violenza, rimediando a sua volta un colpo al volto che ha provocato una ferita al labbro e ad alcuni denti. Il 15enne aveva cercato di portare via un altro suo amico, finito nel mirino del gruppo di giovani, pare arrivati da Suzzara. Ma qualcuno degli aggressori lo avrebbe indicato come uno degli obiettivi della "spedizione".

"Da quanto è emerso – racconta al Carlino la madre del 15enne – gli aggressori hanno creduto che mio figlio fosse il fratello di uno dei loro obiettivi. Ma lui non gioca a calcio e del precedente diverbio non ne sapeva nulla. C’è stato uno scambio di persona. In due lo tenevano fermo, altri due colpivano. E’ intervenuto uno dei suoi amici per far smettere la violenza, ma è stato a sua volta colpito. Poi gli aggressori hanno deciso di allontanarsi". L’ambulanza della Croce rossa ha trasportato i feriti al pronto soccorso di Guastalla. Il 15enne ha riportato traumi guaribili in almeno 21 giorni. Sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini per risalire agli autori dell’aggressione. "Mio figlio non ha mai litigato con nessuno, è un bravo ragazzo, dai sani principi, che desidera vivere in pace. Quello che gli è accaduto è assurdo, tanto più per uno scambio di persona". I genitori dei ragazzi feriti sembrano intenzionati a procedere con le denunce.

Antonio Lecci