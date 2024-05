Scandalo Palamara. Morlini, ricorso bocciato. Per il giudice scatta lo stop

Rigetto dei ricorsi proposti dagli ex consiglieri del Consiglio superiore della magistratura, ovvero dal giudice reggiano Gianluigi Morlini, oltre a Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre. Azione penale estinta per Luigi Spina, perché non più appartenente all’ordine giudiziario. È il verdetto emesso dalla Cassazione – Sezioni Unite civili – per i cinque magistrati sospesi dall’attività giudiziaria nel settembre 2021. Il procedimento era scaturito dallo scandalo sulle nomine pilotate nei tribunali e nelle procure, con la regia dell’ex magistrato romano Luca Palamara. La sezione disciplinare del Csm decise lo stop alla professione per un anno e mezzo a carico di Morlini, Spina e Lepre; sei mesi per Cartoni e Criscuoli. Dopo la pronuncia degli ermellini, le sanzioni disciplinari diventano esecutive: ora per i magistrati scatterà lo stop temporaneo all’attività giudiziaria. Morlini, 54enne, fino a qualche mese fa in forze alla seconda sezione civile del tribunale, era stato applicato nell’autunno scorso alla Corte d’Appello di Bologna. In passato, in veste di membro togato del Csm e presidente della Quinta commissione, che assegna gli incarichi direttivi in magistratura, insieme agli altri colleghi doveva rispondere di un intreccio anomalo con la politica. Ovvero la loro presenza alla cena all’hotel ‘Champagne’ di Roma, l’8 maggio 2019, per discutere con Palamara, allora leader di Unicost - la medesima corrente della magistratura di cui faceva parte Morlini - e i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri, di chi avrebbe preso il posto di Giuseppe Pignatone alla guida della Procura capitolina. Secondo i giudici disciplinari del Csm, si voleva far nominare procuratore Marcello Viola. Le Sezioni unite parlano di "incontro del tutto estraneo al legittimo esercizio delle funzioni consiliari, non solo perché coinvolgeva soggetti che non rivestivano la carica di consigliere, ma anche perché era stato chiamato a partecipare un parlamentare che, notoriamente, all’epoca dell’incontro, era sottoposto a indagine penale proprio dall’ufficio di Procura al quale si riferiva la procedura di nomina apicale oggetto della discussione". Il riferimento è a Lotti. Si rimarca che la vicenda disciplinare "non ha ad oggetto un deliberato adottato nella sede istituzionale, ma al contrario un’attività extraistituzionale e clandestina... correttamente valutata dal giudice disciplinare ‘gravemente scorretta’ sia verso gli altri consiglieri, sia nei confronti di altri magistrati (i concorrenti all’incarico di procuratore di Roma)".

La difesa. L’avvocato Vittorio Manes, che assiste Morlini, interpellato dal Carlino, commenta: "Le sentenze si rispettano, ma non possiamo condividere una sentenza che applica una sanzione così gravosa verso il giudice Morlini, di altissima professionalità e straordinario impegno, il cui unico torto è stato quello di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato". Il difensore annuncia che "si valuterà il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo".