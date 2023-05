Scandiano, aggredisce coppia con la cintura dopo una lite

Scandiano (Reggio Emilia), 27 maggio 2023 – La lite sembrava essersi risolta in breve tempo. Ma all’uscita dal locale una coppia di fidanzati, giunta all’auto nel parcheggio, si era trovata di fronte l’uomo con il quale c’era stato un diverbio poco prima, per futili motivi. L’uomo si è avvicinato e ha colpito a cinghiate sulla testa la coppia, di 28 e 43 anni di età, abitante nel Reggiano. Erano stati poi medicati in ospedale per traumi guaribili in una settimana. Era accaduto a fine aprile a Scandiano. I carabinieri hanno indagato sulla vicenda, risalendo a un uomo di 32 anni, residente nella Bassa Reggiana, denunciato per lesioni aggravate. All’interno del locale scandianese si era avuta una lite. Pareva tutto finito dopo uno scontro verbale. Ma quando la coppia è andata all’auto per tornare a casa, il 32enne ha colpito alla testa il 43enne, facendo lo stesso con la donna, intervenute in soccorso del fidanzato. L’intervento di alcuni passanti aveva fermato l’aggressione, mentre le vittime erano riuscite ad allontanarsi in auto, per recarsi in ospedale per le medicazioni. Il giorno sono è stata presentata denuncia ai carabinieri. Grazie alla varie testimonianze si è arrivati al presunto aggressore, denunciato alla magistratura.