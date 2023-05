Scandiano, albanese arrestato per spaccio di cocaina

Scandiano (Reggio Emilia), 20 maggio 2023 – E’ stato fermato dai carabinieri nei pressi della sua abitazione e trovato con alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio. I carabinieri di Scandiano, dopo un primo accertamento, hanno compiuto anche una perquisizione domiciliare, scoprendo altre 26 dosi di cocaina nascoste nella federa di un cuscino, in camera da letto. E’ stato arrestato un albanese di 45 anni, abitante a Scandiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le 31 dosi di cocaina. per un peso di oltre venti grammi, sono state sequestrate. È accaduto ieri mattina. I carabinieri tenevano l’uomo sotto controllo, dopo la segnalazione di un sospetto viavai di persone dalla sua abitazione. E’ scattato l’accertamento. L’albanese è apparso piuttosto agitato e nervoso. Con sé aveva cinque dosi di droga, il resto era nell’abitazione. Ora si indaga sulla provenienza della droga e sul “giro” di spaccio legato allo straniero fermato e dichiarato in arresto.