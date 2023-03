Scandiano, danni all'auto e minacce al fidanzato dalla ex

Indagini dei carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 15 marzo 2023 – Forse non accettava la nuova relazione della ex compagna. E per questo se l’è presa con il nuovo compagno della donna, rigando in più parti la carrozzeria dell’auto della vittima, rotto i tergicristalli e gettato vernice sul parabrezza. Avrebbe inoltre telefonato e inviato sms al nuovo compagno della sua ex, dal contenuto minaccioso e offensivo. Con l’accusa di minaccia e danneggiamento aggravato, i carabinieri hanno denunciato un 50enne residente a Scandiano. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la vittima, un 50enne scandianese, dopo aver trascorso una serata a casa della compagna si è recato alla sua auto per rincasare. Pur se aveva parcheggiato l’auto a 500 metri di distanza dall’abitazione della fidanzata proprio per evitare sorprese, quando è arrivato alla vettura si è accorto dei danni, per un valore di alcune migliaia di euro. Successivamente la vittima ha ricevuto telefonate ed sms dal “rivale”, il quale gli chiedeva minacciosamente un incontro. “Piaciuta la sorpresa?”, una delle frasi inviate. E’ stata presentata formale querela per quanto accaduto, con le indagini che hanno portato alla denuncia del presunto autore delle minacce e dei danneggiamenti.