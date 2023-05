Scandiano, gran festa per l'ex comandante dei carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 27 maggio 2023 – Festa a sorpresa per l’ex maresciallo maggiore Armando Stortini che, a distanza di oltre 30 anni, ritrova i suoi carabinieri, ovvero i militari che negli anni Novanta ha diretto in prima persona come comandante della caserma di Scandiano. Si è trattato di un momento ricco di ricordi, che ha radunato una ventina di carabinieri, alcuni dei quali ancora in servizio in varie regioni d’Italia. E alcuni, impossibilitati a essere presenti, si sono collegati in videochiamata per salutare l’ex comandante. Dall’Emilia alla Sicilia, all’Abruzzo passando per la Puglia e il Lazio: tanti i militari che si sono stretti ad Armando Stortini. E’ arrivata anche la videochiamata dal colonnello Ruggiero Capodivento, attuale comandante della Msu in Kossovo, il quale ha ricordato i momenti trascorsi insieme quando, all’epoca capitano a Reggio, comandava la Compagnia locale, da cui dipendeva l’allora caserma di Scandiano, ora diventata tenenza. A distanza di trent’anni i carabinieri scandianesi si sono stretti al loro ex comandante ce, all’età di 88 anni, è rimasto piacevolmente sorpreso di come i suoi insegnamenti siano rimasti impressi nei "suoi" carabinieri.