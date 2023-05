Scandiano, perde il telefonino mentre ruba nell'auto

Scandiano (Reggio Emilia), 11 maggio 2023 – Si è introdotto nell’abitacolo di un autovettura riuscendo a rubare tre paia di occhiali da sole e una piccola somma di denaro, senza accorgersi che gli era caduto il telefonino dalla tasca. Così, la donna vittima del furto, nel controllare l’interno dell’auto, ha rinvenuto lo smartphone del presunto ladro, poi affidato ai carabinieri di Scandiano. E le indagini hanno portato a un marocchino di 47 anni, oltretutto gravato da provvedimento di espulsione dall’Italia, denunciato per furto aggravato. E’ accaduto la mattina del 6 maggio. La proprietaria dell’auto, di 64 anni e abitante a Scandiano, si è accorta del finestrino anteriore destro aperto e dell’assenza degli occhiali e delle monete. E sul sedile posteriore c’era il telefonino altrui. Con quella “prova” non c’è voluto molto a risalire al proprietario, poi rintracciato e denunciato. Gli è stato consegnato pure un invito di presentazione alla Questura di Reggio per il provvedimento di espulsione.