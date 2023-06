Scandiano, ritrova sul web l'attrezzatura fotografica rubata

Scandiano (Reggio Emilia), 27 giugno 2023 – A marzo il furto di una costosa attrezzatura fotografica, in una abitazione di Scandiano. Poi il bottino è finito nella disponibilità di un uomo di 54 anni, residente nell’area reggiana delle Ceramiche, il quale ha cercato di piazzare il materiale, cedendolo a un negozio specializzato del settore.. Ma la refurtiva è stata vista sul web anche dal proprietario derubato, il quale ha segnalato tutto ai carabinieri di Scandiano. Le indagini hanno portato alla denuncia del 54enne e al recupero della refurtiva, già restituita al proprietario. A marzo si era verificato il furto in casa, ai danni di un trentenne con abitazione a Scandiano, derubato di attrezzatura fotografica e un computer portatile. Poi, navigando su internet, alcune settimane dopo ha riconosciuto sul web la refurtiva, che corrispondeva perfettamente a quanto gli era stato portato via. Era in possesso di un commerciante, il quale avrebbe ottenuto la merce da un cliente, senza sospettare che fossero oggetti rubati. Si è poi risaliti a colui che aveva consegnato il materiale, un 54enne abitante a Scandiano, trovato in possesso anche della Postepay su cui il commerciante – ignaro della provenienza illecita degli oggetti – aveva versato il denaro per acquistare l’attrezzatura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per truffa e ricettazione.