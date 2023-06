Scandiano, salva la civetta ma viene tamponato

Scandiano (Reggio Emilia), 25 giugno 2023 – Ha notato una civetta sulla strada, in difficoltà, e si è fermato per prestare soccorso all’animale. Ma mentre aiutava il volatile, la sua auto è stata tamponata da un’altra vettura, che è poi finita nel fossato laterale. Evidenti danni alle auto, ma per fortuna nessuna conseguenza particolare alle persone. E’ accaduto la scorsa notte verso le 4,30 in via per Rubiera a Scandiano. Un uomo di 45 anni, abitante a Scandiano, alla guida di una Volkswagen Polo era diretto verso Arceto. Si è fermato avendo notato una civetta in mezzo alla strada. Per evitare che venisse investita l’ha soccorsa spostandola dalla strada. In quel momento sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia una Peugeot 3008 condotta da un 47enne di Scandiano, il quale probabilmente non vedendo la Polo ferma, non è riuscito a evitare il tamponamento, per poi terminare la corsa nel fossato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano per procedere con i rilievi tecnici. E la civetta è stata salvata.