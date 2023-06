Scandiano, zuba zainetto alla stazione di servizio e viene denunciato

Scandiano (Reggio Emilia), 23 giugno 2023 – Ha arraffato lo zainetto altrui, che per distrazione era stato dimenticato sulla colonnina self service di una stazione di servizio, con all’interno documenti, effetti personali ma anche tremila euro in contanti. E’ accaduto a Scandiano. I carabinieri, ottenuta la denuncia hanno avviato le indagini, anche grazie alle telecamere di sorveglianza dell’impianto. E in breve tempo si è risaliti a un minorenne residente nella cittadina dell’area ceramiche. I fatti risalgono a una decina di giorni fa. Un ragazzo di 25 anni ha fatto riferimento all’auto, lasciando lo zainetto sulla colonnina self service. E’ tornato pochi istanti dopo. Ma il borsello non c’era più. Se l’era preso il minorenne, giunto un attimo dopo in ciclomotore. I carabinieri, identificato il presunto ladro, lo hanno raggiunto nella sua abitazione, recuperando non solo lo zainetto ma anche una somma di poco più di duemila euro, che potrebbero far parte del bottino. Recuperati anche i documenti e gli effetti personali della vittima del reato. Il minorenne è stato denunciato per furto aggravato al tribunale dei minori di Bologna.