Scandiano, 15enne nei guai per furto di zaino in piscina

Scandiano (Reggio Emilia), 13 agosto 2023 – E’ stato fermato da un addetto alla sicurezza di una piscina mentre cercava di fuggire con uno zaino rubato a un 62enne residente a Scandiano, il quale è ben presto tornato in possesso del bottino. Nei guai un ragazzino di 15 anni, fermato, identificato e affidato alla madre convivente, ma anche denunciato per furto aggravato al Tribunale dei Minori di Bologna. Il giovane abita a Scandiano. L’episodio è accaduto il 10 agosto verso le 18.30. In piscina il 15enne è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con oggetti altrui. All’arrivo dei carabinieri l’addetto alla sicurezza ha riferito di aver notato quattro ragazzi entrare negli spogliatoi della piscina, uno dei quali era poi uscito con uno zainetto di colore scuro e una borsa. Quando l’operatore della piscina si è avvicinato, il gruppetto ha tentato di allontanarsi. Il 15enne ha tentato di disfarsi della refurtiva, ma è stato bloccato. Il bottino è stato poi restituito al proprietario.