Scandiano, 39enne arrestato per spaccio di droga

Scandiano (Reggio Emilia), 18 novembre 2023 – Entrava e usciva da una casa, a più riprese, destando sospetti ai carabinieri della tenenza di Scandiano che lo stavano osservando. E’ scattato un controllo cha ha permesso di rinvenire cinque grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette. Alla vista dei militari, un uomo di 39 anni, domiciliato a Casalgrande, ha tentato di disfarsi della droga, senza riuscirci.

Recuperati pure 800 euro in contanti. E in casa sono stati rinvenuti ulteriori 18 grammi di cocaina, una dose di oltre 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi, nascosti nella cappa della cucina. Con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, il 39enne è stato arrestato. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio. Dopo aver trovato la droga in possesso dell’uomo, è seguita la perquisizione domiciliare, che ha permesso di ottenere ulteriori elementi di indagine a carico del 39enne. Ricondotto il possesso di droga a una presunta attività di spaccio, è scattato l’arresto, con l’uomo portato in caserma e poi in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria.