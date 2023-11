Scandiano, a passeggio con bastone, roncola e coltello

Scandiano (Reggio Emilia), 20 novembre 2023 – E’ stato notato passeggiare, ma in possesso di un bastone di oltre un metro di lunghezza, un coltello a serramanico e una roncola di 22 centimetri. Situazione che ha portato alla denuncia di un 23enne senza fissa dimora in Italia per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sono stati i carabinieri di Scandiano a effettuare l’accertamento, sabato sera, durante un servizio in via Statale, sulla strada che porta verso Casalgrande. Il giovane, di origine straniera, aveva il bastone in mano. Alla vista dei carabinieri, l’extracomunitario ha manifestato un atteggiamento per nulla collaborante, continuando a camminare. E’ stata chiamata una seconda pattuglie come rinforzo. Alla fine il giovane è stato fermato. Nello zaino c’erano il coltello e la roncola. Non avendo fornito adeguate giustificazioni sul possesso di quegli oggetti, una volta portato in caserma è stato denunciato. Si è pure scoperto che il 23enne era gravato da un provvedimento di espulsione emesso il 28 aprile dalla prefettura di Ravenna e da un ordine di lasciare l’Italia emesso a fine agosto dal Questura di Ferrara. Il giovane è stato invitato a presentarsi in Questura a Reggio per completare la procedura di espulsione. Poi è stato rilasciato. Ovviamente senza gli oggetti atti a offendere, subito sequestrati dai carabinieri.