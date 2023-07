Scandiano, accusato di maltrattamenti e allontanato dalla compagna

Scandiano (Reggio Emilia), 27 luglio 2023 – Condizionato dalla gelosia per la compagna, dopo che lei lo aveva lasciato per gravi maltrattamenti che duravano da tempo, un uomo di 36 anni si è reso responsabile di minacce di morte, anche mostrando un coltello e una katana, oltre a schiaffi, tirate di capelli, spintoni… Lei aveva dovuto abbandonare la casa familiare. La vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri di Scandiano, con le indagini che hanno portato alla denuncia dell’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E l’autorità giudiziaria ha deciso pure l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, ed ai suoi stretti congiunti, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati mantenendo una distanza di un chilometro, oltre a non poter comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. Il comportamento dell’uomo aveva creato una situazione di grave disagio, anche psicologico, nella donna, con rare uscite e molta paura. Poi la denuncia ai carabinieri, gli accertamenti, la denuncia alla magistratura e ora pure il provvedimento di allontanamento.