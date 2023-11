Scandiano, aggredita da cacciatore troppo vicino all'abitazione

Scandiano (Reggio Emilia), 21 novembre 2023 – Un cacciatore si sarebbe avvicinato troppo a un’abitazione, imbracciando il fucile. E per questo una donna di 55 anni lo ha rimproverato, invitandolo a rispettare le leggi in materia. Ma l’uomo, invece di accogliere il suggerimento, ha reagito con violenza, colpendo la donna con il calcio del fucile. Ma non solo: ha pure sparato un colpo intimidatorio ai piedi della vittima, per poi prenderle il telefonino con cui la donna aveva scattato la foto per testimoniare quanto accaduto. Nei guai un uomo sessantenne, il quale era poi fuggito. Le indagini dei carabinieri di Scandiano, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, hanno permesso di risalire a un uomo, denunciato per lesioni personali, violazione di norme connesse con l’utilizzo improprio delle armi da fuoco. L’episodio era avvenuto il 16 novembre scorso. I carabinieri erano intervenuti in seguito all’aggressione del cacciatore alla donna, la quale era scesa nel campo davanti alla sua abitazione per redarguire l’uomo che, a suo dire, stava cacciando troppo vicino alla casa. Ne è nata una lite sfociata con l’aggressione fisica e il ferimento della donna, che ha riportato traumi guaribili in una settimana dal personale del pronto soccorso di Scandiano. Le indagini hanno poi condotto al presunto aggressore, anche grazie ad altre testimonianze raccolte dai carabinieri.