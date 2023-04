Scandiano balla con Dargen D’Amico FestivaLove, un esempio da seguire

Scandiano si conferma una città della musica grazie all’apprezzato format FestivaLove che quest’anno si terrà dal 26 al 28 maggio. E dopo l’amata cantautrice Carmen Consoli, aggiunge un altro grande nome al palinsensto: Dargen D’Amico. Il rapper dagli occhiali scuri – amatissimo dalle giovani generazioni e che è salito alla ribalta del grande pubblico a Sanremo di due anni fa col tormentone ‘Dove si balla’ e poi anche come giudice nel talent show di Sky X-Factor – inaugurerà la kermesse attorno alla Rocca dei Boiardo e dedicata proprio all’Orlando Innamorato, con un live gratuito in piazza Fiume. La Consoli invece chiuderà l’edizione nella giornata di domenica e sarà l’unico concerto a pagamento (biglietti già in vendita su Vivaticket).

Insomma, se la maxi arena Campovolo con l’ambizione di diventare la capitale della musica latita sulla variegata offerta, i confinanti non stanno a guardare. Per FestivaLove manca ancora tra l’altro l’ultimo annuncio a li vello di artisti, che sicuramente non deluderà; Scandiano ha saputo in questi anni portare grandissimi nomi della musica italiana: dai pianisti star come Giovanni Allevi a Stefano Bollani, passando per Elio e Le Storie Tese fino a Malika Ayane. Costruendo attorno ai tre canonici giorni, incontri, appuntamenti, presentazioni ed eventi con importanti personaggi di letteratura, filosofia, cultura, dal vulcanlogo Mario Tozzi alla scrittrice Michela Murgia fino all’ex magistrato Gherardo Colombo.

Una dimostrazione di come con poco – e anche senza avere strutture costate 15 milioni di euro – con la forza delle idee, si possano offrire spettacoli di livello. Al Campovolo bisognerà attendere il 9 e il 10 giugno per vedere i cancelli aperti, con le due date di Zucchero (che, diciamocelo, forse sarebbe venuto anche senza la nuova maxi-arena). Poi ‘solo’ (lungi da noi sminuirli perché certamente sono big) altri due eventi: Harry Styles il 22 luglio e i Pinguini Tattici Nucleari il 9 settembre. Un po’ poco visto che tra i gestori vi è Friends&Partners di Ferdinando Salzano, il manager dell’80% dei più grandi artisti della musica italiana. Come riportato ieri sul Carlino, il confronto con le altre città vicine è impietoso: a Ferrara canterà Bruce Springsteen, a Mantova si esibirà Sting. A Reggio invece saltano i festival...

dan. p.