’Scandiano cammina’: al via la rassegna di escursioni tra natura e benessere

Torna ‘Scandiano cammina’, la rassegna di passeggiate promossa dal Comune di Scandiano e organizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano-sezione di Scandiano per riscoprire la bellezza del territorio collinare. Un’iniziativa all’insegna della salute, socialità e turismo slow per valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche. Domani, alle 17, si terrà il primo evento con partenza dalla ciclopedonale del Tresinaro (dietro il Conad di via Mazzini).

Il percorso attraverserà le zone di Riola e Furnasoun con due opzioni a scelta tra un itinerario lungo di 7,8 km e uno più breve da 5,8 km sempre alla presenza dei volontari esperti del Cai. "Scandiano cammina è un appuntamento che amiamo perché riesce a mettere insieme le persone, la natura, il benessere dei cittadini e la scoperta del territorio che nel nostro caso è una vera e propria cartolina turistica – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. In un’epoca in cui il turismo lento, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle comunità è sempre più al centro delle scelte di viaggio, il nostro territorio collinare ha tutte le carte in regola per essere riscoperto anche da chi lo abita ogni giorno".

Durante le uscite, i partecipanti avranno l’occasione di camminare in luoghi suggestivi come il Fosso del Tesoro, il sentiero Cai 604, i Campazzi, la Scrolla, il Borgo di Spallanzano, San Ruffino, il Monte del Gesso e la chiesa di Ventoso. Tutte le uscite si svolgeranno il giovedì alle 17 fino al 29 maggio: saranno gratuite, ma è richiesto compilare una liberatoria, valida per tutte le escursioni dell’anno. E’ raccomandato l’uso di scarpe da trekking.

m. b.