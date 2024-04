Scandiano cerca il sigillo numero sette

Emil Gas Scandiano (6) a caccia di conferme a Forlimpopoli (4). La formazione bianco-blu, nella seconda giornata della poule playoff di Serie C, punta al 7° successo di fila per mantenersi al comando del girone, contro un avversario che ha vinto 10 volte in altrettante sfide casalinghe. Alle 20,15 tocca alla Bmr Basket 2000 (4), impegnata al PalaBigi contro i bolognesi del Cmp Global Basket (4), che una settimana fa hanno perso proprio con Scandiano: per la squadra di coach Baroni l’imperativo è riscattare lo stop di Medicina, cercando di muovere la classifica in funzione di ottenere la qualificazione alle semifinali promozione. Nella poule salvezza Correggio (0) e Clevertech Montecchio (0) scendono in campo alle 20 per cancellare gli stop dell’esordio: i giallo-neri ospitano alle 20 al PalaPietri Molinella (0), reduce dal turno di riposo, mentre la squadra di Cavalieri gioca la seconda trasferta di fila sul campo della Scuola Basket Ferrara (0). Alle 20,30 tocca all’E80 Castelnovo Monti (2), che a Lugo (2) va a caccia di continuità.