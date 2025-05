Scandiano da vivere. Un’edizione speciale dedicata al FestivaLove

Domani esce ’Scandiano da Vivere’, l’inserto interamente dedicato alla città del Boiardo. Un numero che, per questa edizione, assume un’impostazione monotematica, con un’attenzione speciale all’evento più atteso della primavera scandianese: FestivaLove 2025. Un numero costruito come un racconto corale che attraversa la bellezza, l’energia e la visione di una comunità che ogni anno si ritrova per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Nelle dieci pagine dell’inserto, i lettori troveranno un viaggio completo tra luoghi, protagonisti ed eventi che animeranno la nona edizione del festival, in programma a Scandiano dal 30 maggio al 1° giugno. Partiamo dalle parole. Undici incontri culturali trasformeranno i Giardini della Rocca in un grande salotto all’aperto. Tra gli ospiti di punta: Corrado Formigli, Telmo Pievani, Piergiorgio Odifreddi, Gino Castaldo, Nicolò Govoni, Alessandro Mamoli, Matteo Soragna, Annalisa Cuzzocrea, Roberta Recchia, il collettivo La Ragione di Stato e altri ancora. Un parterre di prestigio, capace di spaziare dalla filosofia allo sport, dalla scienza all’attualità, con linguaggi accessibili ma mai superficiali. Grande spazio anche alla musica. A inaugurare il festival sarà Alice, con la prima nazionale del tour sinfonico "Eri con me – Alice canta Battiato", accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana. Una pagina sarà dedicata all’evento di domenica sera: la chiusura sarà infatti affidata al genio imprevedibile di Alessandro Bergonzoni, con lo spettacolo "Arrivano i Dunque", unico evento a pagamento dell’intera manifestazione. L’inserto dedica un approfondimento anche ai due nuovi "anfitrioni" del festival: l’attrice Eleonora Giovanardi e il drammaturgo Emanuele Aldrovandi, scelti per accompagnare il pubblico negli incontri e guidare i dialoghi sul palco. A loro è affidato anche il testo di apertura del festival, scritto da Aldrovandi e interpretato da Giovanardi: una riflessione sull’amore e sull’inadeguatezza di raccontarlo. Non manca lo sguardo agli eventi della notte, come quelli in piazza Spallanzani, che venerdì ospiterà il party This is Indie, e sabato la preview di Unknwn Festival, anteprima del grande evento musicale in programma a luglio al Parco della Resistenza. Marcello Riva ci rivela le novità e i retroscena del festival musicale nato l’anno scorso dall’idea di quattro ragazzi. Infine, un servizio speciale per i lettori: una guida alla viabilità, con tutte le modifiche previste per garantire sicurezza, vivibilità e fluidità nei giorni della manifestazione.

Ylenia Rocco