Scandiano e Albinea, controlli su strade e locali pubblici

Controlli tra Scandiano e Albinea

Scandiano (Reggio Emilia), 30 gennaio 2023 – Una intensa attività di controlli è stata effettuata nel fine settimana dai carabinieri della tenenza di Scandiano, in particolare tra Scandiano e Albinea, per far fronte a una crescente richiesta di sicurezza dopo alcuni episodi malavitosi legati in particolare a furti e truffe, fino al contrasto al disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nei pressi di alcuni locali frequentati da numerosi giovani e giovanissimi. In breve tempo sono stati controllati oltre settanta persone, una trentina di veicoli e quattro esercizi pubblici. Un’auto viaggiava senza la revisione tecnica, facendo scattare per il conducente la sanzione di 173 euro. Un uomo di 48 anni, residente a Scandiano, è stato trovato in possesso di oltre due grammi di hashish e cinque grammi di eroina per uso personale ed è stato segnalato alla prefettura. Tra le persone controllate, dieci sono risultati con precedenti di polizia, in particolare per droga. Al vaglio dei carabinieri pure la posizione di alcuni pregiudicati non residenti nella zona Ceramiche reggiana, per l’eventuale emissione di un foglio di via obbligatorio nei loro confronti.