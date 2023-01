Scandiano, ebbro al volante si schianta in auto a Capodanno

Controlli dei carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 1 gennaio 2023 – Sono costati cari i festeggiamenti per il benvenuto all’anno nuovo a un operaio abitante a Scandiano, trovato alla guida di un’auto che ha sbandato, finendo contro uno spartitraffico in via Martiri della Bettola a Scandiano. L’uomo, di 49 anni, è uscito praticamente illeso dall’incidente, ma ha dovuto fare i conto con i carabinieri intervenuti per eseguire gli accertamenti, quando è stato scoperto che il conducente aveva un tasso alcolemico di tre grammi/litro, oltre cinque volte superiore al limite massimo consentito per potersi mettere alla guida. E’ stato segnalato per guida in stato di ebbrezza alcolica e rischia una sanzione fino a 10 mila euro. Dopo i festeggiamenti del Capodanno, l’uomo si è messo al volante nonostante condizioni psicofisiche tutt’altro che sicure. E quando si è verificato l’incidente è emerso il suo stato di ebbrezza, che prevede anche la confisca dell’autovettura e il ritiro della patente di guida, a cui si aggiunge la maxi multa.