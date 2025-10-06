Scandiano esulta su tutti i fronti. Bdl a due facce: bene in A2, ko in B

Scandiano esulta su tutti i fronti della Coppa Italia, con il Centro Palmer in A2, con la Rotellistica Scandianese e con il Roller nella coppa di B. Piange il Correggio di B, soffre tanto, ma alla fine sorride quello di Serie A2.

Centro Palmer. Bella vittoria casalinga per 4 a 1 dei ragazzi di Enrico Mariotti su un Camaiore apparso valido avversario. 1 a 1 a fine primo tempo, poi Scandiano ha preso il largo grazie alla doppietta di Tognacca, ai gol di Uva e Barbieri, ma anche ai due rigori parati dal bravo Taiti. A referto anche Busani, Roca, Stefani, De Stefano e Vaccari. Scandiano comanda il girone con 6 punti.

Bdl Minimotor Correggio. La Bdl di mister Ramon Pardo s’impone al Valdagno per 4 a 3, con una rete liberatoria di Caroli a 100 secondi dal fischio finale. Prima fatica a imporre il suo gioco e va sotto 0-1, 1-2, 2-3, impattando però sempre con lo spagnolo Sala Pallares. I pali non si contano, ma si contano i rigori parati da Dimone (ben tre) che permettono alla Bdl di restare da sola in vetta. Correggio con Dimone, Righi, Menendez, Sala Pallares, Casali; Gabbi, Pedroni, M. Holban, Caroli, Potenza.

Derby. Quello di Serie B tra la Minimotor Correggio di Jorge Bastias e la Rotellistica Scandianese di Daniele Uva ha visto prevalere la squadra ospite per 4 a 0. Correggio si è schierato con Severi, Pozzi, Gabbi, G. Holban, Orfei; Mangano, Simonelli, Ferretti, Ghiaroni e Subazzoli. Scandiano con Moncalieri, Castaldi, Vaccari, Ehimi (2), Consiglio (1); Vivi, Pozzi, Gioele Ganassi (1), Gimeno, Rinaldi.

Roller Scandiano. Successo senza grossi problemi per la squadra di Nicolò Busani sulla pista del Mirandola B: finisce 4 a 1, con reti già dal primo tempo chiuso sul 3 a 0, di Fontanesi (2) e Riccardo Busani. Nella ripresa accorcia Pellacani, prima del quarto gol di Montanari.

c. l.