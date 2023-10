Scandiano, falsifica ricette per procurarsi dei farmaci

Scandiano (Reggio Emilia), 30 ottobre 2023 – Si è autoprescritto dei farmaci con false ricette, creando i documenti con un vero timbro del medito e simulando la firma altrui. Per falsità materiale commesse da privato in certificazioni e autorizzazioni amministrative, un uomo di 44 anni, abitante nella zona reggiana delle Ceramiche, è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano. I fatti risalgono al 17 ottobre, quando un medico che aveva prestato servizio alla Guardia Medica di zona, ha sporto denuncia contro ignoti dopo aver saputo che in una farmacia di Scandiano qualcuno aveva consegnato tre ricette con il suo timbro. Ricordava pure che a maggio aveva emesso una simile ricetta a favore di un 44enne. Proprio verso questo soggetto si sono indirizzate le indagini, scoprendo che simili ricette erano state usate anche in farmacie di Casalgrande e Rubiera, con firma di una dottoressa, la quale quelle ricette non le aveva mai firmate. Grazie a un riconoscimento fotografico eseguito dal medico e dai farmacisti, si è avuta la prova che serviva ai carabinieri per denunciare il 44enne sospettato del reato. E nella sua abitazione sono state rinvenute pure alcune ricette fasulle e i medicinali in questione.