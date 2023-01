Scandiano, fermato il "taxi driver" della droga

La droga sequestrata

Scandiano (Reggio Emilia), 14 gennaio 2023 – I “clienti” prendevano appuntamenti con messaggi WhatsApp, poi aspettavano pazientemente, chi a casa chi in zone isolate. E lui arrivava con l’auto: un incontro fugace per lo scambio droga-denaro per poi allontanarsi in fretta. Ma l’operazione, ieri sera, è stata notata dai carabinieri, a Chiozza di Scandiano, con i militari che hanno fermato un uomo in possesso di una decina di dosi di cocaina. E’ finito in arresto un albanese di 25 anni, domiciliato a Cadelbosco Sopra ma di fatto senza fissa dimora. Il controllo è avvenuto verso le 20,30 con l’impiego di carabinieri in abiti civili. In un’area di periferia l’albanese ha eseguito brevi soste a Chiozza, incontrandosi con un paio di persone, per il tempo di uno scambio di droga-denaro. L’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro, subito recuperato, con le dieci dosi di droga. In auto c’erano 300 euro in contanti e tre telefonini. Nulla è stato invece trovato di sospetto nell’abitazione. Sono stati rintracciati e sentiti pure i tre individui che risultavano aver telefonato ai suoi numeri confermando l’acquisto di droga. A quel punto è scattato l’arresto dell’albanese.