Scandiano, fermato in auto mentre cede la droga

Scandiano (Reggio Emilia), 19 ottobre 2023 – È stato sorpreso dai carabinieri di Scandiano mentre cedeva la droga a una donna 36enne. L'immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire tre dosi di cocaina per un peso di un paio di grammi. E in casa è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e da taglio. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un uomo di 34 anni, domiciliato a Scandiano. È accaduto ieri pomeriggio, quando nel corso di un servizio antidroga, i carabinieri di Scandiano hanno notato un’auto sospetta in un parcheggio. All’interno un uomo, in attesa di qualcuno. E’ arrivata una donna, salita a bordo della vettura. Ipotizzando uno scambio di droga, i carabinieri hanno effettuato il controllo, recuperando gli involucri di cocaina, in cellophane trasparente termosaldato. Poi, in un mobile accanto al letto di casa, è stata trovata una busta in plastica bianca ritagliata, utilizzata per il confezionamento degli involucri di cocaina, una confezione di bicarbonato tipicamente utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente, un cutter con manico in plastica gialla, due cucchiai in acciaio con manico in plastica con tracce di sostanza polverosa bianca che, successivamente sottoposta a narcotest rapido, è risultata essere proprio cocaina.