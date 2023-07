Scandiano, girava con coltello nei pressi dell'ospedale

Scandiano (Reggio Emilia), 30 luglio 2023 – Trovato in possesso (ingiustificato) di un coltello nei pressi dell’ospedale di Scandiano. Per un uomo di 39 anni è scattata la denuncia inoltrata dai carabinieri, autori del controllo. L’accusa è di porto d’armi o oggetti atti a offendere e violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, di cui era stato destinatario. Nei giorni scorsi era avvenuto il controllo, in via Pistoni e Blosi, nelle vicinanze dell’ospedale Magati. L’uomo ha manifestato nervosismo e insofferenza. E’ stata avviata una perquisizione che ha permesso di rinvenire il coltello, che era nascosto nel borsello che aveva tra le mani. Un coltello a serramanico della lunghezza totale di 18 centimetri. A suo carico c’era già una misura di prevenzione dell'avviso orale, che tra le prescrizioni vieta di possedere armi od oggetti atti ad offendere. E’ scattata la denuncia, oltre al sequestro del coltello.