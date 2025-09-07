Scandiano, il tenente Meo insediato alla tenenza carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 7 settembre 2025 – Ha preso servizio ieri al comando della Tenenza dei carabinieri di Scandiano, il tenente Felice Meo, in sostituzione del collega Valerio Scatoletti, trasferito al comando di Castelmassa (Rovigo), dopo tre anni nella zona reggiana delle Ceramiche. Il tenente Meo, 46 anni, originario della provincia di Napoli, arriva dal Piemonte, dove è stato comandante a Ciriè. Nato a Nola e laureato in scienze giuridiche, è entrato nell’Arma subito dopo il liceo come carabiniere semplice. La sua prima destinazione è stata la Sicilia, tra Palermo e Catania. Successivamente, dopo aver superato il concorso da maresciallo, ha prestato servizio per un anno in Sardegna, in Barbagia. Da qui si è poi trasferito in Val Venosta, dove per sette anni ha comandato la stazione di Passo Resia. Per tredici anni ha operato nel Nas di Parma, occupandosi della filiera alimentare e della tracciabilità degli alimenti. Nel settembre 2023, dopo due anni di formazione alla Scuola Ufficiali di Roma, ha assunto il comando della tenenza di Ciriè. Il comandante provinciale, il colonnello Orlando Hiromi Narducci ha accolto il tenente Meo sottolineandone “il grande bagaglio professionale, segno di continuità con il suo predecessore e testimonianza della particolare attenzione che l’Arma ha per questa provincia, dove la prevenzione e il contrasto alla criminalità comune e organizzata richiede ufficiali con competenze specifiche e doti umane e professionali altissime”.