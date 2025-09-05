Scandiano, il tenente Scatoletti lascia il comando carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 5 settembre 2025 – Il tenente dei carabinieri Valerio Scatoletti, in forza alla tenenza di Scandiano, è stato assegnato a un nuovo prestigioso incarico, ovvero al comando della compagnia di Castelmassa, in provincia di Rovigo. Arrivato nel Reggiano nell’agosto del 2023, il tenente Scatoletti nel territorio scandianese ha conseguito importanti risultati, in particolare nel contrasto allo spaccio di droga e ai reati contro il patrimonio. E poi la cultura della prevenzione: numerosi sono stati infatti gli incontri da lui condotti con gli anziani, per informarli e metterli in guardia dalle truffe e dai reati contro il patrimonio in genere, così come gli appuntamenti nelle scuole nell’ambito del progetto “Cultura della legalità”. In occasione del suo trasferimento, sono stati numerosi i momenti di saluto istituzionale e comunitario. Nei giorni scorsi è stato ricevuto e salutato dalla giunta del sindaco Fabrizio Corti di Viano e da quella di Matteo Nasciuti a Scandiano. Il comandante provinciale, colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha espresso al tenente Scatoletti un sentito ringraziamento “per la competenza, l’impegno costante e il senso di umanità dimostrati nel corso del suo servizio, rivolgendo un sincero augurio di successo per il nuovo prestigioso incarico”. Al suo posto, a Scandiano, è stato assegnato il tenente Felice Meo, proveniente dalla Tenenza di Ciriè (Torino), pronto a proseguire il cammino tracciato con dedizione dal suo predecessore.