Scandiano, in auto con armi da taglio e tablet sospetti

Scandiano (Reggio Emilia), 8 dicembre 2023 – Fermata dai carabinieri di Scandiano alla guida della propria autovettura, è stata trovata in possesso di due paia di forbici in acciaio, una cesoia con lama in acciaio e una busta in plastica con 25 dispositivi informatici, fra tablet e telefoni cellulari, di dubbia provenienza. All’interno della borsa c’era pure un coltello a serramanico. Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione, i carabinieri hanno denunciato una donna di 49 anni residente nel Reggiano. Il controllo è avvenuto mercoledì in via Ubersetto a Scandiano. La donna ha manifestato subito un atteggiamento preoccupato che ha insospettito la pattuglia del 112. Da qui un approfondimento del controllo, che ha portato al rinvenimento dei vari oggetti. Sequestrato pure il materiale informativo, in particolare 25 pezzi tra tablet e telefoni cellulari, non escludendo che possa trattarsi di oggetti provento di furto. Sono in corso accertamenti per poter verificare questa situazione.