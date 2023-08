Minacciano di morte e accoltellano al viso il coinquilino a Scandiano

Scandiano (Reggio Emilia), 28 agosto 2023 – Un diverbio nato dall’ospitalità offerta a un amico è sfociato in minacce di morte e poi con una ferita al volto dal coltello usato dall’aggressore, ovvero l’ospite, ai danni del padrone di casa. Per fortuna la vittima ha riportato ferite superficiali a guancia e collo, giudicate guaribili in un paio di settimane dal personale del pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Con le accuse di minaccia e lesioni personali aggravate i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato un 23enne e un 18enne, entrambi residenti a Scandiano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra la vittima, un 22enne abitante a Scandiano, e il coinquilino 23enne, la sera del 20 agosto c’era stato un acceso diverbio quando proprio il coinquilino aveva portato in casa un 18enne, contravvenendo alle regole sull’ospitalità. Sembrata finito tutto lì. Invece, la notte dopo il 23enne ha contattato la vittima nel vicino parco, per un chiarimento. Qui, però, si sono verificate le minacce di morte, con il 18enne che ha estratto un coltello, colpendo il 22enne a guancia e collo. I due amici sono poi fuggiti, inseguiti dalla vittima, per poi ricorrere alle cure mediche e presentarsi ai carabinieri. I due presunti autori del reato sono stati identificati e denunciati.