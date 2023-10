Scandiano, lancia oggetti contro la casa dei vicini

Scandiano (Reggio Emilia), 5 ottobre 2023 – Ci sarebbero cattivi rapporti di vicinato alla base dell’atteggiamento di un uomo, che ha lanciato vari oggetti contro gli infissi e le pareti esterne dell’appartamento di una coppia di residenti nella sua stessa zona, rivolgendosi a loro con frasi minacciose come "Vengo lì e vi ammazzo". Inevitabile la richiesta di aiuto al 112, con l’arrivo dei carabinieri a Scandiano. L’aggressore è stato denunciato per danneggiamento e minaccia. Si tratta di un 49enne che a metà settembre, al culmine di una lite. Dall’appartamento, un 34enne e la compagna hanno sentito rumori sospetti: era il vicino che lanciava oggetti contro infissi e pareti della loro abitazione, aggiungendo anche minacce di morte. I carabinieri hanno identificato le persone coinvolte e ascoltato le varie testimonianze tra i residenti nella zona. Le vittima hanno poi formalizzato la denuncia in caserma a Scandiano, che insieme al resto degli elementi raccolti sul posto, hanno portato i carabinieri a inoltrare denuncia nei confronti del 49enne, che dovrà rispondere di danneggiamento e minacce.