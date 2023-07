Scandiano, le fiamme dell'auto sui contatori del gas

Scandiano (Reggio Emilia), 24 luglio 2023 - E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per far fronte a un’emergenza segnalata poco dopo le quattro della scorsa notte a Scandiano, in via Serraglio, dove l’incendio di un’autovettura non si è limitato a danneggiare il veicolo, con le fiamme che hanno intaccato anche i contatori del gas. Una situazione molto a rischio, che ha costretto a far scattare l’evacuazione di alcune abitazioni per motivi di sicurezza. A peggiorare la situazione è stata anche una perdita di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio con due squadre per intercettare il punto esatto della perdita per poi bloccare la fuoriuscita di gas, mettendo la zona in sicurezza. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. Non risultano conseguenze alle persone, ma si stanno valutando i danni, in particolare per l’area dei contatori del gas, intaccati dalle fiamme. In corso anche accertamenti sull’incendio dell’autovettura.