Scandiano, l'hashish nell'auto e l'Lsd a casa

Scandiano (Reggio Emilia), 19 febbraio 2024 – E’ stato fermato ieri sera verso le 21,30 in via Rosario, a Pratissolo di Scandiano, per poi essere trovato in possesso di un etto di hashish, diviso in due dosi, ritenuto destinato allo spaccio. Per questo i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un giovane di 24 anni, controllato in auto mentre era in compagnia di una giovane, questa risultata completamente estranea alla droga. In casa del 24enne è stato trovato pure mezzo grammo di Lsd. Al termine della prima fase di indagine il giovane, abitante a Scandiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due gli involucri con l’hashish: otto grammi di peso il primo, oltre ottanta grammi il secondo, nascosto nelle tasche del giaccone. Ora sono in corso ulteriori accertamenti per verificare non solo la destinazione finale ma anche la provenienza di quella droga, che è stata subito posta sotto sequestro.