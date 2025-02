Scandiano-Modena. Il derby degli ex

Sono cinque le partite di questo week end di hockey su pista, tra Serie A2 e B, fermo ancora il campionato femminile.

SERIE A2

Il Centro Palmer Scandiano (p. 15) gioca alle 18 al PalaRegnani il derby contro l’Amatori Modena (8) che ha disputato un girone d’andata al di sotto delle aspettative. Tanti nomi noti ed ex, tra i canarini, a partire da Ehimi per chiudere con Cristian De Pietri che a 43 anni è il secondo marcatore dell’Amatori. Scandiano è reduce da un pareggio, ma questo derby è molto pericoloso perché i giocatori si conoscono a menadito.

La Bdl Minimotor Correggio (20), sempre alle 18, è sulla pista del Mirandola del tecnico correggese Juri Ialacci, fanalino di coda a zero. Correggio è seconda ancora imbattuta, basterà prendere di petto questa gara come le altre. Così la vede il difensore argentino Mauro Menendez: "Sono felice per la vittoria di sabato scorso anche per le due reti personali che dedico a mia papà Alberto presente in tribuna e alla mia famiglia che, nonostante la distanza, sento sempre al mio fianco. Riguardo al Mirandola, non ci sono partite semplici, il nostro obiettivo è salire di categoria e dobbiamo cercare di conquistare tutti i punti possibili, in casa e fuori". Squadra al completo con l’unico dubbio per Matteo Holban.

SERIE B

Alle 20,30 il Roller Scandiano (1) affronta l’Amatori Modena (0) nell’identico confronto di A2, mentre domani l’Italplastics Correggio (1) gioca a Pesaro alle 17,30. Ma i grandi problemi arrivano per la Rotellistica Sasco Scandianese, visto che il vento di martedì scorso ha squarciato la copertura dell’Arcostruttura, privando la squadra del presidente Ganassi della propria sede abituale. E così, allenamenti ridotti a Suzzara e Modena e partita contro il Mirandola spostata da oggi a domani al Palamadiba di Modena alle 18,30. A rischio la presenza del solo portiere Christian Rinaldi, influenzato in settimana.

Claudio Lavaggi