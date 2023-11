Scandiano, monitor e carrelli per l'ospedale Magati

Scandiano (Reggio Emilia), 10 novembre 2023 - Si è svolta ieri all’ospedale Magati di Scandiano la donazione di un monitor, sei carrelli di ausilio alla deambulazione e dieci cuscini antidecubito da parte del comitato Reggio in Salute, associazione nata oltre dieci anni fa a supporto della sanità pubblica locale. La somma necessaria all’acquisto delle dotazioni è stata raccolta attraverso banchetti di vendita di articoli vari attivi per l’intera estate nell’atrio dello stesso ospedale. Oggetto di vendita sono stati i generi alimentari, prodotti per la cura della persona e piante, che sono stati offerti da Fattoria Italia, Conad Arceto, Magellano 2.0 di Veggia, Real Pasta, Piccinini Gastronomia, Tor Caffè, Mazzini Garden. A ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito, insieme a Rita Storchi, organizzatrice dei banchetti e componente del Comitato, erano il direttore del Presidio ospedaliero, Giorgio Mazzi, la direttrice dello stabilimento Cristina Incerti. medici e diversi componenti delle equipe di reparto.