Scandiano, nel bar alimenti senza alcuna rintracciabilità

Scandiano (Reggio Emilia), 25 agosto 2023 – I carabinieri della tenenza di Scandiano, insieme ai colleghi del Nas di Parma, hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici della cittadina delle Ceramiche per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. Un’attività ispettiva che ha preso spunto da una precedente attività ricognitiva, che ha portato ai mirati controlli eseguiti l’altra mattina. In particolare, in un bar della zona di Scandiano, i carabinieri hanno individuato circa 20 chili di prodotti alimentari vari confezionati e privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità (data di produzione, scadenza, origine del prodotto), che per questo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, oltre a condizioni igienico sanitarie dei locali non adeguate. Al titolare del bar i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per tremila euro.