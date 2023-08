Scandiano, pensionata truffata con il falso incidente della figlia

Scandiano (Reggio Emilia), 10 agosto 2023 – Ha ricevuto la telefonata di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, che avvisava di un incidente stradale in cui doveva essere rimasta coinvolta la figlia e che era necessario pagare subito 6.500 euro per chiudere la pratica senza conseguenze per il familiare. Come accordato, poco dopo è passato al domicilio un uomo che, spacciandosi come incaricato al prelievo del denaro, ha chiesto la somma. Ma la pensionata, di 71 anni residente a Scandiano, non aveva contanti a disposizione e, in cambio, ha consegnato oggetti in oro per un valore di tremila euro. Poi lo sconosciuto se n’è andato. Inutile dire che l’incidente non era accaduto e che era un piano per truffare la signora. Solo poco dopo, comprendendo di essere rimasta vittima di un inganno, si è rivolta ai carabinieri. Sono episodi ormai molto frequenti. La intensa informazione sulla prevenzione delle truffe spesso è in grado di evitare questi reati, con molte potenziali vittime che non cadono nel tranello. Ma, purtroppo, accade che qualche pensionato finisca nella rete dei truffatori, talvolta anche con danni piuttosto evidenti: non solo materiali ma anche psicologici. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, soprattutto quando chiedono denaro o fanno riferimento a oggetti di valore.