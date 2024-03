Scandiano, pensionato salvo grazie al soccorso dei carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 5 marzo 2024 – Un pensionato di 87 anni, colpito da un improvviso e grave malore, è stato rianimato e salvato grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri, in transito in via Rinaldi ad Arceto di Scandiano. Verso le 16 di ieri i militari hanno notato il pensionato a terra, con sangue che usciva dal naso. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso. Nel frattempo i carabinieri hanno attuato le pratiche di rianimazione e di emergenza, per poi essere affidato alle cure del personale medico. Intanto, è stata avvisata la figlia dell’uomo di quanto era accaduto, per poter raggiungere il familiari al Santa Maria Nuova di Reggio, dove il pensionato è stato poi trasportato. L’anziano, ancora ricoverato in rianimazione, sembra essersi ripreso. E tra qualche giorno potrebbe essere trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Il tempestivo intervento dei carabinieri, con il loro primo soccorso, ha permesso di evitare il peggio, favorendo l’azione del personale sanitario, arrivato poco dopo sul posto.