Scandiano piange il cavalier Iotti. Una vita dedicata al volontariato

Sarà un Natale triste per Scandiano. In punta di piedi, un po’ come il suo stile di vita, ci ha lasciati il Cav. Giuseppe Iotti, che solo il giorno prima, giovedi 14 dicembre, aveva compiuto 91 anni. Una morte improvvisa avvenuta nella abitazione di Chiozza in via Brolo Sotto, la Statale che porta a Sassuolo, dove l’anziano viveva da solo, dopo la morte della moglie Anna Rinaldi, nel febbraio del 2015. La sua scomparsa colpisce il mondo del volontariato, del quale Giuseppe è sempre stato partecipe. Iotti, noto benefattore di Scandiano, fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, nel febbraio del 2009, dall’allora Presidente Giorgio Napolitano. "Mio papà. È stato un grande dono", ha scritto sul web uno dei figli, accanto all’annuncio della scomparsa. Giuseppe ne lascia quattro: uno sacerdote, don Gianfranco, anche noto musicista, Moris, Lucia (moglie di Prospero Torricelli, conosciuto commerciante nel settore dell’aceto balsamico) e Paolo, insegnante, ex vicesindaco di Castellarano, ora in giunta come assessore. Iotti a Scandiano ha lasciato segni concreti e tangibili della sua opera. Nel 1970 fu tra i soci fondatori e tra i primi volontari della Croce Rossa, un vero pioniere in servizio sulle ambulanze, assieme ai noti, tra gli altri, Cesare Franchi, Giorgione Ferri, Giovanni Corradini, Loris Bocedi, Doriano Bedeschi, Vincenzo Montecchi.

Giuseppe in Croce Rossa si era ‘ specializzato ‘ nel turno pomeridiano della domenica. Ha sempre lavorato per il bene della famiglia con tanto riguardo per il volontariato, forte di una grande fede religiosa. Senza trascurare la passione per la musica, Iotti fu tra i fondatori della banda musicale scandianese (lo vediamo in divisa nella foto) e tra gli animatori col Cav. Augusto Signorelli dell’ente carnevale, attivo nella parrocchia di Chiesa Grande, la stessa dove venne ordinato sacerdote il figlio don Gianfranco nei primi anni ’80. I funerali di Giuseppe Iotti si svolgeranno domani mattina a cura delle Onoranze Ferrari Simone, muovendo dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore a Chiozza, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa presieduta dal figlio don Gianfranco. Ogni anno per la festività di San Bartolomeo, Giuseppe con la moglie Anna era molto impegnato per l’apertura al pubblico del piccolo oratorio dedicato al santo che si trova nelle campagne tra Scandiano e Casalgrande. Molte sono le attestazioni di condoglianze, giunte in queste ore alla famiglia Iotti, non appena è stata appresa la notizia della morte di Giuseppe. Per desiderio dei familiari di Giuseppe, non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla Croce Rossa di Scandiano. Nella giornata di oggi è possibile fare una visita di commiato all’obitorio del Magati dalle 8 alle 20.