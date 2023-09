Scandiano, picchia la madre della ex e aggredisce i carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 18 settembre 2023 – Prima ha sfondato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’ex fidanzata, tra gravi minacce verbali, poi ha colpito con un pugno al volto la madre della ragazza, fino ad aggredire i carabinieri arrivati sul posto, costretti a usare spray al peperoncino per fermare un 27enne abitante a Castellarano, poi arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Anche un carabinieri è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave. E’ accaduto ieri sera alle 21,30 in via Magati, in centro a Scandiano. All’arrivo dei militari il giovane non si è calmato. Probabilmente sotto effetto di alcolici, se l’è presa anche con loro. Per lui è stato necessario un calmante, somministrato dal personale sanitario chiamato per l’intervento. Il 27enne è stato poi accompagnato in caserma per essere arrestato, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza in tribunale. Un carabiniere è stato medicato al Santa Maria Nuova di Reggio per un trauma a un braccio causato da un calcio sferrato dal giovane in stato di agitazione.