Scandiano prova a sgambettare il Mirandola . La Giusto Spirito si gioca la A2 con Concorezzo e Vicenza

Ultimi impegni stagionali per le squadre reggiane di volley, coinvolte nei play-off promozione di Serie B1 femminile e di Serie D maschile. In Serie D, proprio Scandiano (foto) ci prova stasera alle 21 a Mirandola in gara 1, poi mercoledì a Scandiano ed eventuale bella a Mirandola. Per salire in C, però, occorrerà superare un altro turno contro squadre molto attrezzate. La Giusto Spirito Rubierese di Andrea Ghibaudi attende invece mercoledì per ospitare Concorezzo: questo è un girone a tre per la presenza di Vicenza (da affrontare sabato 25), chi lo vince sale in A2. Continuano invece i festeggiamenti dell’Ama San Martino, promossa per la 1ª volta in B2 femminile. Domattina alle 9,30 squadra, staff e tifosi si ritroveranno al pala per andare a piedi in Comune dove saranno ricevuti dall’amministrazione.