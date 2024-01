"Scandiano (R)esiste", incontri, mostre e visite: ecco tutti gli appuntamenti

Sono numerosi gli appuntamenti in programma nel 2024 nell’ambito del cartellone di ‘Scandiano (R)esiste’ promosso dal Comune per ricordare fatti, luoghi e persone che hanno caratterizzato la Resistenza sul territorio scandianese. Domani e il 20 gennaio alla mattina alle scuole medie di Arceto e Scandiano lettura riservata alle scuole del libro ‘Il violino di Auschwitz’. Dal 15 al 17 gennaio (apertura per le scuole) e il 28 gennaio dalle 10 alle 13 per la cittadinanza all’istituto Gobetti sarà proposta la mostra ‘La Shoah in Europa’. Il 24 gennaio alle 21 ‘Rassegna Festival! film d’essai’ al cinema teatro Boiardo con ‘L’Ultima volta che siamo stati bambini’ di Claudio Bisio. Il 26 gennaio alle 21, in biblioteca Salvemini, Faustina Stigliani legge ‘L’amico ritrovato’ con musiche di Gianluca Maggi. Il 28 gennaio alle 10 e 11.15 visite guidate al cimitero ebraico. Anche quest’anno a Scandiano sarà ricordato il giorno della memoria di sabato 27 gennaio: il Comune propone gli eventi per lunedì 29 in quanto il 27 è sabato, giorno di festa per gli ebrei. Il 29 alle 10.30 al cimitero ebraico cerimonia commemorativa del giorno della memoria con letture e interventi delle scuole. ‘Scandiano (R)esiste’ prosegue anche il 9 febbraio per il giorno del ricordo con iniziative per le scuole, mentre il 10 febbraio alle 11 in sala Casini incontro con Fabio Todero ‘Il confine più lungo. Dai conflitti alla riconciliazione sulla frontiera adriatica’. Il 12 marzo la biblioteca Salvemini ospiterà alle 21 la presentazione del libro ‘Sovversivi Scandianesi-scandianesi schedati e perseguitati nel ventennio fascista. Le politiche repressive del regime’. Gli appuntamenti proseguiranno pure il 18 aprile alle 21 in sala Casini, il 20 aprile con posa pietre d’inciampo a Pratissolo e Chiozza, il 24 e 25 aprile per poi terminare il 25 luglio con ‘La pastasciutta antifascista’. Il programma completo è riportato sul sito internet del Comune di Scandiano.

m. b.