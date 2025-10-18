Scandiano ricorda il concittadino Pasolini

Scandiano ricorda il 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. Il Comune di Scandiano dedica all’autore la nuova rassegna culturale ‘Nulla muore mai in una vita’ che, tra ottobre e dicembre, attraverserà i diversi linguaggi con cui Pasolini ha saputo leggere e anticipare le trasformazioni della società contemporanea (teatro, cinema, musica e danza).

Pasolini visse a Scandiano tra il 1935 e il ‘37, anni in cui iniziò la sua formazione culturale-umana. Da tempo l’amministrazione ne mantiene viva la memoria con iniziative che ne valorizzano l’attualità e la visione. "La nuova rassegna intende restituire la molteplicità degli sguardi di uno scrittore, poeta, regista, drammaturgo e intellettuale ancora oggi necessario", dicono dal Comune.

L’evento inaugurale si terrà il 26 ottobre alle 15.30 con ritrovo in piazza Libertà: un’azione coreografica itinerante gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Prodotta dall’associazione culturale Sanpapiè e intitolata ‘Lucciole’, la performance coinvolgerà venti performer che guideranno il pubblico in un percorso sensoriale nel centro storico di Scandiano, trasformando strade e piazze in un poema in movimento. Sono in programma la proiezione cinematografica ‘Pasolini-Cronaca di un delitto politico" (5 novembre), l’incontro musicale a cura del Cepam Reggio dedicato alla presenza del suono nell’opera pasoliniana (15 novembre) e il reading-concerto ‘P.P.P. Profezia è Predire il Presente’ di Massimo Zamboni con la partecipazione straordinaria di Marco Baliani (9 dicembre). L’amministrazione invita a "prenotare l’appuntamento del 26 ottobre, gratuito ma a posti limitati".

Matteo Barca

Nella foto: il murale che raffigura il poeta e letterato