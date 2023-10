Scandiano, rifiuta la "amicizia" e viene minacciata

Scandiano (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 – Si è insediato garbatamente in un profilo aperto del social Facebook di una donna di 34 anni, abitante a Scandiano. Ma al rifiuti di concedere la “amicizia”, si è trasformato in un soggetto minaccioso, tanto da costringere la vittima a “bloccarlo”. Per nulla rassegnato, l’uomo ha raggiunto la donna sul suo profilo Instagram proseguendo nelle gravi minacce attraverso messaggi di testo e vocali, inviati sul servizio di messagistica del social. Atteggiamento manifestato usando l’identità di un’altra persona, ignara di tutto. La donna ha denunciato i fatti ai carabinieri, arrivando a denunciare un uomo di 28 anni, abitante a Livorno, risultato essere l’utilizzatore dei profili social interessati dalle minacce. “Vi sparo tutti”, ti stacco la testa” “muori”, alcune delle fasi incriminate. Inizialmente si è arrivati a un uomo, risultato estraneo ai fatti. Poi la svolta delle indagini, che hanno portato al presunto autore del reato, che è stato denunciato alla magistratura.