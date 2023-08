Scandiano, rissa al bar tra due donne e i loro compagni

Scandiano (Reggio Emilia), 21 agosto 2023 – Un diverbio tra due donne si è trasformato in una rissa che ha coinvolto pure i rispettivi compagni. E’ accaduto sabato pomeriggio nella distesa esterna di un locale pubblico a Scandiano. Le due donne, di 28 e 47 anni, residenti a Scandiano e a Reggio, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi. Dalle offese si è passati allo scontro fisico, che a quel punto ha coinvolto anche i rispettivi compagni, di 40 e 47 anni, abitanti entrambi a Scandiano. La lite si è trasformata in rissa, che inutilmente il gestore del bar ha cercato di placare. Sono dovuti intervenire in forze carabinieri e polizia locale per sedare gli animi e riportare la calma, mentre le parti continuavano a cercare di colpirsi, in preda all’ira, tra sedie usate come arma e bicchieri di vetro lanciati in aria e i cocci usati come minaccia. Alla fine i quattro sono stati identificati e denunciati per concorso in rissa. Il tempestivo allarme del barista e il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Nessuno dei coinvolti risulta aver riportato traumi.