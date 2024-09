Scandiano, tenta di impossessarsi della pistola dei carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 2 settembre 2024 – Ennesimo episodio di violenza in una struttura sanitaria reggiana. L’altra notte si sono vissuti momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano, dove una ragazza, apparsa in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha prima minacciato il personale sanitario con un coccio di bottiglia. E alla vista dei carabinieri, dopo essere apparsa tranquillizzata, ha cercato invece di impossessarsi della pistola di uno dei militari, non riuscendoci grazie al dispositivo di sicurezza di cui è dotata la fondina. La giovane donna, una volta sedata, si è poi tranquillizzata. Ma è stata comunque denunciata per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.. I fatti si sono verificati nel fine settimana. La ragazza alla vista dei militari sembrava accettare la richiesta dei sanitari di salire in ambulanza per essere condotta al Santa Maria Nuova di Reggio. Ma all’improvviso è tornata a essere aggressiva, tentando di afferrare la rivoltella. La reazione dei militari ha impedito questa azione. Dopo la somministrazione di un calmante, la ragazza è stata trasportata a Reggio per le cure del caso. A suo carico è però scattata la denuncia alla magistratura.