Scandiano, truffa col sistema del falso incidente al figlio

Scandiano (Reggio Emilia), 10 dicembre 2024 - Nonostante i costanti appelli su giornali e mass media in generale, non si fermano le truffe ai danni di persone anziane con il sistema del falso incidente, che spinge falsi avvocati e falsi carabinieri a chiedere soldi per evitare guai con la giustizia a familiari che, a loro dire, sarebbero incappati in schianti stradali. Dopo i cinque colpi falliti in Appennino grazie ai sospetti da subito manifestati dalle potenziali vittime, a Scandiano la truffa è riuscite ai danni di una donna di 77 anni, la quale ha ricevuto la telefonata dal falso maresciallo che chiedeva soldi per il figlio incappato in un incidente e che necessitava di assistenza legale. La pensionata ha ricevuto la visita a domicilio di un falso avvocato, al quale ha consegnato 800 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Solo dopo la donna ha capito di essere stata raggirata e ha segnalato l’episodio ai carabinieri, quelli veri, i quali hanno avviato gli accertamenti. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, soprattutto quando chiedono soldi o oggetti di valore.